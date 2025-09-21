پخش زنده
استفاده از پنلهای خورشیدی راهکاری موثر برای رفع ناترازی انرژی بویژه در واحدهای تولیدی و صنعتی برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار شهرستان فامنین، با اشاره به حمایتهای صورت گرفته برای نصب پنلهای خورشیدی در این شهرستان گفت: این طرح علاوه بر تولید انرژی پاک، به ایجاد محیطهای خانگی و حمایت از خرد میکند.
محمد فتحی افزود: با استفاده از انرژی خورشیدی، خانوادهها میتوانند علاوه بر صرفهجویی در مصرف برق، کسبوکارهای کوچک خانگی خود را راهاندازی کنند و سهمی در اقتصاد پایدار داشته باشند.
فرماندار شهرستان فامنین ادامه داد: توسعه انرژیهای نوپذیر یکی از اولویتهای شهرستان است و ما با همکاری سازمانهای دولتی و بخش خصوصی، شرایط را برای بهرهبرداری آسان و مقرونبهصرفه فراهم کردهایم.
هادی عسگری، مسئول بسیج سازندگی منطقه فامنین، اعلام کرد: تاکنون ۸۰ پنل خورشیدی در این شهرستان نصب شده است که ۵۰ مورد آن در روستاها قرار دارد.
به گفته او، استقبال مردم از این طرح چشمگیر بوده و هم اکنون ۵۰۰ نفر متقاضی در فامنین نصب پنلهای خورشیدی هستند.