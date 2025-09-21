به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدناصر موسوی گفت: کارشناسان بهداشتی دامپزشکی هویزه ضمن بازدید از مراکز عرضه فرآورده خام دامی در سطح شهرستان دو واحد صنفی که اقدام به عرضه و کشتار غیرمجاز مرغ زنده کرده بودند را شناسایی و با همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی نسبت به پلمب این دو واحد اقدام کردند.

وی با اشاره به اینکه برابر دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور، عرضه هر گونه مرغ زنده در مغازه و یا معابر نگهداری و ذبح شود غیرمجاز است، افزود: این امر ضمن اینکه باعث آلودگی زیست محیطی در معابر شهری و باعث بروز انواع بیماری‌های طیور می‌شود و احتمال انتقال بیماری را نیز به واحد‌های مرغداری صنعتی را دارد و همین امر موجب ضرر و زیان به صنعت طیور خواهد شد.

موسوی اظهار داشت: مردم از مرغ و آلایشات مرغی بسته‌بندی شده که دارای برچسب و تاریخ مصرف و شرایط نگهداری آن‌ها در دمای مناسب صفر تا ۴ درجه سانتیگراد هستند، استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی استان خوزستان گزارش دهند.