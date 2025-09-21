پخش زنده
رئیس اتاق خرمشهر از صدور نخستین محموله کارنهتیر از ایران به مقصد کویت از مرز شلمچه خبر داد. این محموله شامل آبزیان صادراتی بود.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتاق خرمشهر از صدور نخستین محموله کارنهتیر از ایران به مقصد کویت از مرز شلمچه با پیگیریهای مستمر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر طی سه سال گذشته، خبر داد.
مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر گفت: این محموله که شامل آبزیان صادراتی بود، پس از پذیرش در خاک عراق و عبور از مرز صفوان، وارد کویت شد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اقدامی که صورت گرفت دستاورد مهمی بوده و نتیجه فعال شدن عضویت گمرک عراق در سامانه تیر و هماهنگیهای چندجانبه با نهادهای ذیربط است. از این پس مرز شلمچه بهعنوان مرز رسمی پذیرنده کارنه تیر شناخته شده و به هاب اصلی صادرات و ترانزیت کالا با رویه تیر به مقصد عراق، کشورهای حوزه خلیجفارس، اردن و شمال آفریقا تبدیل میشود.
وی تأکید کرد: واحد کارنه تیر اتاق خرمشهر در مرز شلمچه آماده همکاری با تمامی شرکتهای حملونقل داخلی و خارجی بوده و خدمات لازم برای تسهیل تجارت و ترانزیت بینالمللی را ارائه میکند.