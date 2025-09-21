به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۱۵ هزار ویژه در شهر‌های مختلف خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در نشست با اصحاب رسانه با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس ۱۵ هزار ویژه برنامه متنوع در استان خوزستان برگزار می‌شود که از جمله این این برنامه‌ها دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از رزمندگان و اجرای رزمایش‌های فرهنگی و جهادی است.

سرهنگ ساری با بیان اینکه تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس در سطح استان و قدردانی از بیش از یک هزار نفر از ایثارگران و دلاورمردانی که در برابر دشمن ایستادگی کردند، از دیگر برنامه‌های مهم این هفته است، اظهار کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس در برنامه «رهروان شهدا» بیش از سه هزار دیدار با خانواده‌های معظم شاهد انجام خواهد شد.

وی خانواده‌های شهدا را الگو و اسوه جامعه دانست و بیان کرد: نشست‌های روشنگری و جهاد تبیین نیز از ابتدای مهرماه برگزار خواهد شد و در این راستا از ظرفیت بسیج، رزمندگان و روحانیون استفاده می‌کنیم چراکه جهاد تبیین یک نیاز اساسی برای جامعه امروز است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: همزمان با این هفته، زنگ مقاومت در مدارس استان نواخته خواهد شد، یادواره‌های متنوعی برگزار می‌شود و گروه‌های جهادی و خدماتی نیز به مناطق محروم خوزستان اعزام خواهند شد. همچنین برنامه‌های فرهنگی و هنری در سطح استان به اجرا درمی‌آید.