مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: در کنار اقدامات فوری و کوتاه مدت، پیگیری برای حل ریشه‌ای بحران نیز از طریق رایزنی با مقامات عراقی جهت رهاسازی آب به سمت تالاب هورالعظیم ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالهی اظهار داشت: پس از پیگیری‌های استاندار خوزستان در سطوح ملی و بین‌المللی و مساعدت سازمان بحران کشور، عملیات اطفای حریق هوایی در تالاب هورالعظیم با کسب مجوز از دولت عراق از سر گرفته شده است.

وی افزود: در کنار اقدامات فوری و کوتاه مدت، پیگیری برای حل ریشه‌ای بحران نیز از طریق رایزنی با مقامات عراقی جهت رهاسازی آب به سمت تالاب هورالعظیم ادامه دارد.

عبدالهی بیان کرد: خشکی بخش‌های وسیعی از بخش عراقی تالاب هورالعظیم عامل اصلی خودسوزی آن است و مهمترین راهکار حل این مشکل رهاسازی آب است.

خودسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم به دلیل نداشتن آب از هفت ماه گذشته آغاز شده و دود متصاعد شده از این خودسوزی هوای غرب خوزستان را آلوده کرده است.

با پیگیری استاندار خوزستان برای دومین بار هواپیمای آب پاش عملیات مهار آتش را آغاز کرده است.

این اقدام در کوتاه مدت باعث کاهش خودسوزی و تصاعد دود می‌شود.

طبق اعلام فرماندار هویزه ۲۸ هزار هکتار از بخش عراقی تالاب هورالعظیم در آتش سوخته لست و این روند در حال پیشروی است.

هواپیمای آب پاش پنج پرواز در روز برای اجرای عملیات مهار آتش دارد ک زمان‌مشخصی برای خروج آن از استان تعیین نشده است.