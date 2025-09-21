اهدای نوشت افزار مزین به تمثال شهدای دانش آموز به دانش آموزان نیازمند
۲ هزار بسته نوشت افزار مزین به تمثال دانش آموز شهید ابوالقاسم علی پور به دانش آموزان نیازمند در کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگی سپاه فتح استان گفت: به مناسبت هفتهی دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در قالب پویش همکلاسی مهربان، با همکاری قرارگاه پیشرفت و سازندگی سپاه فتح استان ۲ هزار بسته نوشت افزار مزین به تمثال دانش آموز شهید ابوالقاسم علی پور به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در ۲۱ حوزهی دانش آموزی در سراسر استان توزیع میشود. سرهنگ سعید برومند زاده با بیان اینکه این بستهها شامل کیف، دفتر، خودکار و مداد است، افزود: قرار است تا پایان سال نظیر چنین برنامههایی متناسب با نیاز دانش آموزان در مناطق کمتر برخوردار استان نیز اجرا شود.