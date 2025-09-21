پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری ایلام از طرح یکپارچه سازی قیمت میوه و ترهبار متعلق به شهرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نصرتاله لطفی با اشاره به بازدیدهای میدانی از مراکز عرضه میوه و ترهبار متعلق به شهرداری ایلام بر لزوم یکسانسازی نرخ محصولات به منظور اجرای عدالت تاکید و اظهار کرد: از هفته گذشته نرخنامه مصوب به همه فروشندگان غرفههای عرضه میوه و ترهبار متعلق به شهرداری ابلاغ شده است تا زمینه عرضه میوه و ترهبار با قیمتهای یکسان برای اقلام مشابه فراهم شود.
وی افزود: در بازدید از حدود ۸۰ واحد صنفی میوهفروشی، بخش عمدهای از فروشندگان، نرخهای مصوب را رعایت کرده بودند؛ اما سه واحد صنفی به علت عرضه میوه با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب، تذکر دریافت کردند و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شده است تا اقدامهای قانونی لازم در خصوص برخورد با تخلفات آنها صورت گیرد.
لطفی بر اهمیت نصب آشکار نرخنامهها در محل عرضه تاکید کرد و افزود: نصب نرخنامه در معرض دید عموم، موجب میشود تا خریداران با آگاهی کامل از قیمتها، انتخاب بهتری داشته باشند و اجرای آزمایشی آن در یک هفته اخیر با استقبال مصرف کنندگان همراه بوده است.
مدیرعامل سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری ایلام تاکید کرد: قیمتهای عرضه میوه و ترهبار به صورت هفتگی یا هر ۱۰ روز یکبار بهروزرسانی میشوند تا قیمتهای ایلام با نوسانات بازار در بازارهای بزرگ کشور هماهنگ باشد.
شهرداری ایلام، ۲۲۲ غرفه و دکه دارد که به فعالیتهای متنوعی، مانند عرضه میوه و ترهبار، صنایع دستی، توزیع مطبوعات و باجه بانکی اختصاص دارند.