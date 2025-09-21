به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس نخستین جنگ ایران با متخاصمین در طول ۳۰۰ سال اخیر بود که حتی یک وجب از خاک پاک میهن تسلیم دشمنان نشد.

سردار سرتیپ دوم تقی نجمی ضمن تشریح برنامه‌های چهل و پنجمین سالگرد آغاز دوران دفاع مقدس در استان از اجرای بیش از ۴ هزار برنامه در طول هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود: این برنامه‌ها با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» در رده‌های سپاه استانی در ۸ عرصه محرومیت زدایی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی و تبیینی، فرهنگی و فضای مجازی، امنیتی و دفاعی و عرصه تربیتی برگزار می‌شود.

او خاطرنشان کرد: از جمله اهم این برنامه‌ها می‌توان به غبارروبی مزار شهدا، اجرای برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی با حضور خانواده‌های محترم در فضای روباز پارک ائللر باغی، رزمایش فرهنگی بصیرتی علمداران ولایت در اردوگاه، رزمایش رهروان شهدا و بازدید از تمام خانواده معزز شهدای استان در طول سه ماه، همایش پیشمرگان مسلمان کرد در بوکان، همایش نخبگانی دانش آموزی و دانشجویی، همایش علمای اهل تسنن در مهاباد و برگزاری همایش عشایری اشاره کرد.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی ادامه داد: برگزاری یادواره شهدا با عنوان هر شهید یک گنج، اردو‌های راهیان نور شمال غرب، مراسم تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس، تجلیل از سربازان نمونه نیرو‌های مسلح در استان، برگزاری پویش هرخانه و هر صنف یک پرچم با چسباندن پرچم روی دیوار و یا شیشه، برگزاری کارگاه زیست عفیفانه و مراسم شب شعر با حضور یادگاران دفاع مقدس از جمله دیگر برنامه‌های این هفته می‌باشد.

سردار سرتیپ دوم تقی نجمی با بیان این که در روز‌های این هفته طرح‌های محرومیت زدایی نیز به ارزش ۵۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود تصریح کرد: از جمله این طرح‌ها می‌توان به مرمت و بازسازی خانه عالم و محرومان، ساخت و اتمام پنج باب خانه برای محرومان، اهدا ۳۰۰ مورد جهیزیه نوعروسان نیازمند و ۱۰ هزار بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان محروم و نیازمند اشاره کرد.



همچنین در پایان این نشست خبری از داوران و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره ابوذر استانی نیز تجلیل شد.