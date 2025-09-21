



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: پنجمین سررسید تحویل فیزیکی سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی از روز دو‌شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و شرکت کنندگان در این مرحله، بیش از ۷۱ هزار قطعه انواع سکه از طریق شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور تحویل خواهند گرفت.متقاضیان این دوره در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ اقدام به خرید کرده‌اند.

طبق گفته بالسینی، مطابق با آگهی پیش فروش سکه طلا با سررسید ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴، متقاضیان، تمام سکه را با قیمت قطعی ۶۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خریداری کرده‌اند؛ همچنین، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت قطعی ۳۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خریداری شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ایران افزود: تاکنون و در سررسیدهای اردیبهشت، خرداد، تیرماه و مرداد ماه، ۳۲۶ هزار و ۳۷۰ قطعه انواع سکه پیش خرید شده از سوی هموطنان دریافت شده است که با تحویل سکه های پیش فروش سررسید شهریورماه این تعداد تحویل به ۳۹۷ هزار و ۳۷۹ خواهد رسید. طی شهریور و مهر امسال از دو مسیر حراج و پیش فروش، انواع سکه بانک مرکزی به بازار وارد خواهد شد که تعداد کل این سکه ها در شهریورماه و مهرماه به بیش از ۱۳۳ هزار قطعه خواهد رسید.