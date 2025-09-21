پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: پایگاههای اورژانس مهرشهر و بن جعفر این شهرستان آماده بهره برداری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده اظهار کرد: پیگیریهای فراوانی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول برای راه اندازی این پایگاههای اورژانس انجام شده و تلاش میشود با تامین نیروی انسانی و آمبولانس تا سه ماه آینده به مرحله بهرهبرداری برسند.
وی افزود: پایگاه اورژانس کوی اندیشه و پایگاه جادهای گاومیر نیز با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد در حال ساخت هستند که ساختمان آنها تا پایان سال جاری تحویل دانشگاه خواهد شد.
معمارزاده اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از این پایگاهها خدمات اورژانسی بهتری به شهروندان ارائه شود.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول بیان داشت: سال آینده پایگاه اورژانس بانوان در پردیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول راه اندازی خواهد شد که گام مثبتی برای شهرستان است.
وی میگوید: با توجه به تصادفات زیاد منجر به تلفات جاده دزفول شوشتر، مجوز ساخت پایگاه جادهای اطراف پل کهنک اخذ شده و اکنون پیگیریهای لازم برای اختصاص زمین جهت ساخت پایگاه در حال انجام است.
معمارزاده ضمن قدردانی از همکاری خیرین برای ساخت پایگاه اورژانس اظهار کرد: ۶ پایگاه اورژانس دزفول خیرساز هستند، همچنان نیز از حمایت خیرین برای نوسازی ناوگان نقلیه اورژانس دزفول استقبال میشود.
اورژانس دزفول ۱۶ پایگاه فعال شهری، یک دستگاه موتورلانس، یک بالگرد هوایی و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس دارد و با پنج خط تلفن و ۱۶۵ نیروی انسانی در حال خدمت است.