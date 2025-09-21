افتتاح یکی از طرحهای بزرگ صنعتی آذربایجانشرقی در آینده نزدیک
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی از افتتاح یکی از طرح های بزرگ صنعتی استان در شهرستان شبستر در آینده نزدیک و در سفر رئیسجمهور به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،صابر پرنیان گفت: طرح صنعتی تولید گلوکز و فروکتوز با سرمایهگذاری بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در زمینی به مساحت بیش از ۲ هکتار در شهرستان شبستر احداث شده و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی گفت: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن علاوه بر ایجاد ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم، بخش مهمی از نیاز صنایع غذایی کشور را تامین خواهد کرد و سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی به همراه دارد.