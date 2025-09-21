پخش زنده
امروز: -
به مناسب هفته دفاع مقدس ۴۱ عنوان برنامه با شعار ما فاتحان قلعهایم در شهرستان حاجی آباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد امین سالاری جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: این برنامهها جهاد تبیین، نشستهای بصیرتی، یادوارههای شهداء، قدردانی از جانبازان و ایثارگران، اعزام گروههای جهادی به مناطق کم برخوردار، جشنوارههای فرهنگی ورزشی و بهره برداری از طرحهای بسیج سازندگی است.
