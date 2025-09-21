به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد امین سالاری جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: این برنامه‌ها جهاد تبیین، نشست‌های بصیرتی، یادواره‌های شهداء، قدردانی از جانبازان و ایثارگران، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق کم برخوردار، جشنواره‌های فرهنگی ورزشی و بهره برداری از طرح‌های بسیج سازندگی است.

