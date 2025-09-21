انتخاب جوان کهگیلویه و بویراحمدی به عنوان مسئول کمیته دفاع شخصی کشور
ابراهیم بهرامی رزمی کار کهگیلویه و بویراحمدی به عنوان مسؤل کمیته دفاع شخصی کشور منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی سبک جهانی رزمی و کماندویی کشور گفت: با تأییدیه شورای فنی و هیات رئیسه سازمان و سبک جهانی رزمی و کماندویی رنجرکماندو، مسئول کمیته دفاع شخصی کشور مشخص شد. طاهره ملک زاده افزود: در این جلسه با بررسی سوابق فنی و تجارب ملی، ابراهیم بهرامی طی حکمی از سوی بنیانگذار سازمان و سبک، به عنوان مسئول کمیته دفاع شخصی در کشور منصوب و معرفی شد.