برخورد خودرو پژو اس ال ایکس با گارد ریل در محور میمه به دلیجان یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز اصفهان؛ رئیس جمعیت هلال احمر بخش میمه گفت : در پی اعلام یکی از شهروندان از این حادثه تصادف در ۴۰ کیلومتری شهر میمه واقع در محور میمه به دلیجان، امدادگران هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

محمد جواد نوروزی افزود: در این حادثه 4 نفر مصدوم شد و یک نفر نیز به اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت .

وی گفت:مصدومان این حادثه با بالگرد اورژانس هوایی استان به بیمارستان الزهرا اصفهان منتقل شدند.