به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امید نعیمی خرد، تهیه کننده برنامه «زنگ امید»، با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش درباره این برنامه گفت: این نوجوانها یا در جشنواره های مختلف علمی رتبه آوردند و یا کسانی بودند که اختراع کردند و موفقیت هایی را کسب کردند. ویژگی مشترک این نوجوانان این است که همه اینها ایده هایی را کار کردند که در صدد حل یک مشکلی بودند و در این مسیر تلاش زیادی کردند.

وی افزود: به عنوان مثال در برنامه امروز که پخش شد دو دانش آموز در یکی از روستاهای استان همدان کاری که انجام دادند این بود که کلاه ایمنی طراحی کردند که از هوش مصنوعی استفاده کردند.

وی گفت: این هفته به مناسبت بازگشایی مدارس و رویداد نوروز و دانش، پنج قسمت پخش می شود. قسمت های بعدی در مرحله تدوین، فیلم نامه و پیش تولید است.

وی درباره جایگاه خانواده ها در این برنامه افزود: ما این مستندها را صرفا گفتگومحور در نظر نگرفتیم ، مستندهایی است که در کنار گفتگو، اصل را گذاشتیم بر بازسازی واقعیتی که قبلا اتفاق افتاده است و مدتی گذشته، خانواده ها مهم ترین نقش را در فعالیت این دانش اموزان دارند. چون داریم بازسازی می کنیم خانوادهها بیشترین همکاری و همراهی را کردند.

این دانش آموزان در کنار ظرفیت های ویژه ای که دارند روایت های بسیار جذابی دارند و می تواند اقتباسی شود برای ساخت فیلم های سینمایی.