به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سردار امجدیان افزود: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و تشکیل گروهی تخصصی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: یک دستگاه کامیون که به دلیل اعمال قانون در پارکینگ توقیف شده بود، توسط راننده آن در نقاط مختلف کشور با سوءاستفاده از کارت خودرو، سوخت‌گیری غیرقانونی انجام می‌داده است.

به گفته وی تاکنون ۴ هزار و ۱۸۹ لیتر سوخت به صورت غیرقانونی استفاده شده که ارزش ریالی آن حدود ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان گفت: یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.