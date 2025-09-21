پخش زنده
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک دستگاه خودروی gmc گذرموقت قاچاق در شهرستان حاجی آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، سردار علی اکبر جاویدان گفت: در ادامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته مأموران انتظامی پاسگاه گهکم شهرستان حاجی آباد حین کنترل و پایش خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودرو سواری gmc گذر موقت مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بررسیها و استعلام صورت گرفته مشخص شد خودرو فاقد اصالت و مدارک قانونی و گمرکی و قاچاق است.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی خودروی قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.