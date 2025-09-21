به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، سردار علی اکبر جاویدان گفت: در ادامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته مأموران انتظامی پاسگاه گهکم شهرستان حاجی آباد حین کنترل و پایش خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه خودرو سواری gmc گذر موقت مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی‌ها و استعلام صورت گرفته مشخص شد خودرو فاقد اصالت و مدارک قانونی و گمرکی و قاچاق است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی خودروی قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال گردید.