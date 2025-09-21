پخش زنده
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: حدود ٧۴٣ شرکت از ٢٨ کشور خارجی در نمایشگاه امسال حضور دارند و شعار نمایشگاه امسال "پایداری، تابآوری و نوآوری در زنجیره تامین " است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد عبدهزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری دهمین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) گفت: ایران فارما بعد از برگزاری ۹ دوره، به برندی تبدیل شده که فراتر از یک نمایشگاه و اعلام دستاوردهای زنجیره تامین دارو است، علت آن هم رویدادهای جانبی این نمایشگاه و انتظاراتی است که از توسعه صنعت داروسازی به وجود آمده است، در نمایشگاه امسال ۱۱ پنل تخصصی، ۱۱ نشست صنفی و ۴۸ ساعت آموزش در پنلها و کارگاههای مختلف خواهیم داشت.
عبده زاده بیان کرد: حدود ٧۴٣ شرکت از ٢٨ کشور خارجی در نمایشگاه امسال حضور دارند و شعار نمایشگاه امسال "پایداری، تابآوری و نوآوری در زنجیره تامین " است و حضور هفت سفیر در نمایشگاه امسال قطعی شده است، وزیر صنعت دارویی الجزایر درخواست حضور در نمایشگاه امسال را داشته که امیدواریم این حضور قطعی شود.
وی ادامه داد: دستاوردهای صنعت داروسازی کشور در حوزههای مختلف از جمله ماشین آلات، بسته بندی و مواد اولیه در ایران فارما به نمایش گذاشته میشود، در ایران فارما به دانشجویان و ایجاد ارتباط بین آنها و صنعت داروسازی توجه ویژه شده است، پاویون شرکتهای هند و چین طبق روال سالهای گذشته در ایران فارمای امسال هم حضور خواهند داشت، صنعت داروسازی با وجود همه مشکلات، بحرانها و فشارها ضامن استقلال کشور در حوزه سلامت بوده است.
وی افزود: پاویون هند و چین را در این نمایشگاه برگزار خواهیم کرد. نشستهایی با هیئت تجاری چین خواهیم داشت و همچنین نشستهایی که با هدف پایدارسازی زنجیره تامین و همکاریهای اقتصادی در حوزه دارو و صنایع وابسته نیز از جمله محورهای نشستهایی است که در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی اظهار کرد: دهمین دوره ایران فارما از ۲ تا ۴ مهرماه ۱۴۰۴ در مصلی امام خمینی تهران برگزار میشود. امسال «ایران فارما» در حالی به دهمین دوره خود رسیده که به یک مجموعه و برند فراتر از نمایشگاه تبدیل شده است، ایرانفارما بیش از اینکه یک نمایشگاه باشد، در درجه اول یک رخداد آموزشی است و پس آن نیز فرصتی است برای صنعت و شرکتهای دارویی که قابلیتها و توانمندیهای خود را عرضه کنند و در کنار آن تبادلات دانش و همچنین تبادلات تجاری میان شرکتها صورت گیرد.