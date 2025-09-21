پخش زنده
کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم و مستقیم در سامانه ارز تجاری پس از اصلاح به بانک های عامل ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره ۱۵۰۳۰۳/۰۴ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۴، با اشاره به مفاد ماده «۳۴» دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران در خصوص تعیین میزان کارمزد خدمات عاملیت و کارگزاری بانکهای عامل در سامانه ارز تجاری بند "الف" بخشنامه پیروی مذکور را به شرح ذیل اصلاح، جایگزین و جهت اجرا ابلاغ کرد: