استاندار آذربایجان غربی در دیدار با سرکنسول جدید ترکیه با اشاره به اهمیت روابط تجاری و اقتصادی در مرزهای مشترک، خواستار تبدیل مرزها به بستری برای همکاری و دوستی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسلم آیگون سرکنسول جدید ترکیه در ارومیه صبح امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به عزم جدی این استان برای تقویت همکاریهای اقتصادی، تجاری و مرزی با ترکیه، گفت: مشکلات موجود در مرزهای مشترک با تعامل طرفین قابل حل است و مرزها باید به مرز دوستی و همکاری تبدیل شوند.
رضا رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت تسهیل امور بازرگانی و تجارت در مرزهای مشترک و توسعه زیرساختهای استان از جمله مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرز با ترکیه، افزود: ارتباط نزدیک مردم دو سوی مرز و همسایگی ایران با ترکیه، آذربایجان و اقلیم کردستان عراق، فرصت ارزشمندی برای همکاریهای مشترک است.
وی در ادامه تصریح کرد: در دوره جدید باید بیش از گذشته از ظرفیت هممرزی آذربایجان غربی با چهار استان ترکیه و حتی استانهای دیگر این کشور بهرهبرداری شود.
استاندار آذربایجان غربی به برگزاری همایش بینالمللی «اینوا» و حضور سرمایهگذارانی از ۱۸ کشور در این استان نیز اشاره کرده و افزود: این رویداد فرصتی برای توسعه همکاریهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهای مشترک میان دو طرف است.
سرکنسول جدید ترکیه در ارومیه نیز در این دیدار ایران را کشور دوست و برادر معرفی کرده و گفت: معتقدیم علاوه بر چهار استان هممرز، میتوان روابط اقتصادی و فرهنگی را با سایر استانهای ترکیه نیز گسترش داد.
مسلم آیگون با بیان اینکه دو طرف عزم راسخ برای گسترش روابط دارند، افزود: در ترکیه نیز تلاشها برای توسعه زیرساختهای مرزی و رفع مشکلات موجود ادامه دارد.
در پایان این دیدار، طرفین بر لزوم تداوم ارتباط میان مسئولان محلی دو کشور و پیگیری مشترک برای تسهیل روابط اقتصادی و مرزی تاکید کردند.