به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسن رحمانیگفت: برداشت لوبیا از سطح ۵۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بروجن آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود بیش از هزار و ۵۰۰ تن لوبیا از این مزارع برداشت شود.

وی افزود: ارقام کشت‌شده شامل سفید، چینی و قرمز است و این محصول به دلیل دارا بودن مقدار قابل توجهی پروتئین، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های غذایی جامعه ایفا می‌کند.

رحمانی تأکید کرد: لوبیا یکی از مهم‌ترین حبوبات مورد استفاده در سبد غذایی خانوار و از منابع غنی پروتئین گیاهی، فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی محسوب می‌شود. این محصول به دلیل ارزش غذایی بالا و نقش آن در امنیت غذایی، جایگاه ویژه‌ای در کشاورزی کشور دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجن به مزایای زراعی کشت لوبیا اشاره کرد و گفت: کشت لوبیا در تناوب با غلات (مانند گندم و جو) باعث بهبود ساختار خاک، افزایش حاصلخیزی، کاهش آفات و بیماری‌ها و در نهایت افزایش عملکرد محصول بعدی خواهد شد. همچنین به دلیل توانایی گیاه لوبیا در تثبیت نیتروژن هوا از طریق ریشه‌ها، این گیاه نقش مؤثری در کاهش مصرف کود‌های شیمیایی نیتروژنه دارد.

رحمانی خاطرنشان کرد: با رعایت اصول بهینه تغذیه‌ای، انتخاب ارقام مناسب و مدیریت به‌موقع کاشت، داشت و برداشت، می‌توان به تولیدی پایدار و اقتصادی در زمینه کشت حبوبات دست یافت.