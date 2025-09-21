به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس گفت: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، بارش رگباری باران، همراه با رعد و برق، وزش باد که گاهی شدید می‌شود، تا صبح سه شنبه در مناطق مختلف گیلان ادامه دارد و این سامانه خنک و بارشی سه شنبه تضعیف شده و به تدریج چهارشنبه استان خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیشترین بارش باران در گیلان از شب گذشته تاکنون، از ایستگاه ساحلی شهر آستارا به میزان ۱۷۰ میلیمتر گزارش شده، گفت: گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته پیلمبرای تالش با ۲۷ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۸ درجه دما ثبت شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریای خزر با ارتفاع موج حداکثر ۲ متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۵ درصد است.