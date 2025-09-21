به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امروز ۲۷ هزار دانش آموزش کردستانی در۷۰۲ مدرسه مقطع متوسطه اول، با شورو اشتیاق خاصی در مدارس حضور داشتند.

امروز در دبیرستان ابرارسنندج, ۱۴۰ دانش اموز پایه هفتمی سال تحصیلی جدید رو آغاز کردن و راهی کلاسهای درس شدند.

والدینی که آرزویشان موفقیت و سربلندی فرزندانشان است و انتظاراتی از معلمان دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم گفت: آغاز پر انرژی سال تحصیلی جدید و ایجاد شور و نشاط، آشنایی دانش‌آموزان با محیط آموزشی, از اهداف برگزاری مراسم های بازگشایی مدارس است.

حسینی افزود: در جشن جوانه‌ها شاهد به ثمر نشستن میوه‌های باغ تعلم و تربیت هستیم و معلمان مهم ترین وظیفه را در پرورش دانش آموزان دارند.