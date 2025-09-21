به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آغاز سال تحصیلی برای خیلی‌ها زنگ کلاس است، اما برای نازنین‌فاطمه زارع‌عبداللهی، زنگ آزادی بود. این دانش آموز یزدی با اهدای مبلغ ۹ میلیون تومان از پس‌انداز‌های خود، در آزادی یک مادر زندانی جرائم غیرعمد سهیم شد.

وی گفت: چندی پیش دیدم که مهدی صفوی زاده هنرمند یزدی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که به مناسبت روز تولدش در آزادی یک زندانی غیر عمد سهیم شده و از دیگران نیز برای پیوستن به این اقدام نیکو دعوت به عمل آورد.

این دانش آموز ادامه داد: من نیز تصمیم گرفتم بخشی از پس انداز‌های خود را به نیت موفقیت در سال جدید تحصیلی و سلامتی پدر و مادر خود اهدا کنم و با این اقدام در آزادی یک زندانی غیر عمد شریک باشم.