به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ جهانبخش عطایی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: در طول هفته دفاع مقدس بیش از ۶۰۰ عنوان برنامه در نواحی و مناطق مختلف استان اردبیل از ۳۱ شهریور تا به مدت هفته اجرا خواهد شد.

وی در تشریح اهم این برنامه‌ها، افزود: یکی از بهترین و ارزشمندترین برنامه‌های امسال هفته گرامیداشت دفاع مقدس مربوط به نمایشگاه شبیه سازی عملیات طریق القدس در محل نمایشگاه دفاع مقدس مرکز استان اردبیل است که امسال به شکل ابتکاری همانند اردو‌های راهیان نور برگزار می‌شود و افراد از سراسر استان جهت بازدید از یادمان‌های شبیه‌سازی شده دفاع مقدس به نمایشگاه خواهند آمد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ادامه داد: تجلیل و تکریم از ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا نیز طی این هفته در دستور کار است. همچنین برنامه بزرگداشت شهدا و همچنین یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اردبیل در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد.

سرهنگ عطایی از اجرای برنامه‌های مختلف ورزشی و فرهنگی در طول هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و تصریح کرد: برگزاری نشست‌های جهاد تبیین، محلف انس با قرآن، اعزام روایان دفاع مقدس به مراکز مختلف استان، ویزیت رایگان درمانگاه‌های امام سجاد و امام رضا (ع)، اعزام اکیپ پزشکان به مناطق محروم از جمله سایر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

وی به افتتاح پروژه‌های بسیج سازندگی استان طی هفته دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد: در طول این ایام ۷۶ عنوان پروژه عمرانی در سطح استان از جمله؛ آسفالت راه روستایی به طول ۳۲ کیلومتر، شن‌ریزی راه روستایی به طول ۷۰ کیلومتر، راهسازی ۳ کیلومتر، مسکن مددجویی ۱۰ واحد، مدرسه تک کلاسه ۴ باب، ۵ پروژه سیل بند و ۱۲ کارگاه اشتغال‌زایی، ۵۰ دستگاه پنل خورشیدی، ۱۵ پروژه آبرسانی روستایی، افتتاح می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل یکی از اهداف برنامه‌ها را تبیین اهمیت وحدت و انسجام ملی عنوان و اظهار کرد: اتحاد و وحدت ملت ایران و نیرو‌های مسلح در دوران دفاع مقدس ستودنی است، چرا که مردم کشورمان در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح ید واحد شدند و بدخواهان انقلاب و نظام اسلامی ایران را در رسیدن به اهداف شوم و پلید خود ناکام گذاشتند.

سرهنگ عطایی با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس نقطه بسیار درخشان انقلاب و نظام اسلامی ایران است، ادامه داد: در آن دوران سخت کمبود‌ها و نیاز‌ها باعث تحرک و جهش در ابداع و اختراع شد و آن روز اگر نمی‌توانستیم سیم خاردار تولید کنیم، امروز ایران اسلامی چنان پیشرفتی کرده که می‌تواند موشک نقطه زن تولید کند.

وی با تقدیر از رسانه‌های استان در تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی به ویژه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، افزود: همه آحاد مردم به ویژه خبرنگاران و فعالان این عرصه باید بیش از پیش برای شناساندن سیره شهدا به نوجوانان و جوانان تلاش کنند.