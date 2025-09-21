

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سمانه حسن‌پور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان، بر جذب کامل و بهینه اعتبارات مانده حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان شهریورماه جاری تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به اینکه پیگیری و تسریع در جذب اعتبارات تملک دارایی، وظیفه مدیر دستگاه اجرایی است، افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با بسیج همه ی امکانات و با برنامه‌ریزی فشرده، نسبت به جذب اعتبارات تخصیص‌یافته خود اقداماتی سریع و مؤثر انجام دهند.

وی بیان کرد: اعتبارات تملک دارایی، موتور محرک توسعه و عمران استان است و هرگونه تأخیر در جذب آن،موجب تعویق در بهره‌برداری از طرح ها و محرومیت مردم از امکانات و خدمات می شود.



حسن‌پور گفت:سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان به صورت روزانه روند جذب اعتبارات دستگاه‌ها را رصد می‌کند و عملکرد آنان تا پایان مهلت مقرر، به طور دقیق پایش خواهد شد.



رئیس سازمان مدیریت لرستان از مدیران استان خواست زمینه ی اجرایی شدن هرچه سریع‌تر طرح های مصوب را فراهم کرده و با گزارش‌ های مستمر، با این سازمان همکاری کنند.