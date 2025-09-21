پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان مدیریت لرستان بر جذب کامل اعتبارات مانده حساب تملک داراییهای سرمایهای تا پایان شهریورماه جاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سمانه حسنپور با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر دستگاههای اجرایی و شهرداریهای استان، بر جذب کامل و بهینه اعتبارات مانده حساب تملک داراییهای سرمایهای تا پایان شهریورماه جاری تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان با اشاره به اینکه پیگیری و تسریع در جذب اعتبارات تملک دارایی، وظیفه مدیر دستگاه اجرایی است، افزود: دستگاههای اجرایی موظف هستند با بسیج همه ی امکانات و با برنامهریزی فشرده، نسبت به جذب اعتبارات تخصیصیافته خود اقداماتی سریع و مؤثر انجام دهند.
وی بیان کرد: اعتبارات تملک دارایی، موتور محرک توسعه و عمران استان است و هرگونه تأخیر در جذب آن،موجب تعویق در بهرهبرداری از طرح ها و محرومیت مردم از امکانات و خدمات می شود.
حسنپور گفت:سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان به صورت روزانه روند جذب اعتبارات دستگاهها را رصد میکند و عملکرد آنان تا پایان مهلت مقرر، به طور دقیق پایش خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت لرستان از مدیران استان خواست زمینه ی اجرایی شدن هرچه سریعتر طرح های مصوب را فراهم کرده و با گزارش های مستمر، با این سازمان همکاری کنند.