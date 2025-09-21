بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای پاسخ به درخواست‌های مردم، انواع قطعه سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را برای سررسید ۳۰/۱۰/۱۴۰۴ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نماید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیرو اطلاعیه قبلی پیش فروش سکه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در راستای پاسخ به درخواست‌های مردم، انواع قطعه سکه طلا با سال ضرب ۱۳۸۶ را برای سررسید ۳۰/۱۰/۱۴۰۴ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نماید. جزئیات بیشتر فرآیند پیش فروش در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.

علاوه بر آن، حراج‌های سکه بانک مرکزی با رویه سابق در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تداوم خواهد داشت که تاریخ جلسات آن متعاقباً اعلام می‌گردد.