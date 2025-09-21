پخش زنده
در متن پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اختتامیه اولین رویداد درس انسان و محیط زیست بر نقش آموزش در حفاظت از طبیعت تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما متن پیام شینا انصاری در اختتامیه اولین رویداد درس انسان و محیط زیست،توسط ژیلا مهدیآقایی- مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرائت شد. در بخشهایی از این متن آمده است: در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، امروز در جمعی گرد آمدهایم که ثمره آن، امید به فردایی روشن برای محیط زیست کشورمان است. این رویداد علمی–آموزشی، نه تنها یک رقابت و نمایش توانمندیها بلکه فرصتی ارزشمند برای همافزایی اندیشهها و پرورش روحیه مسئولیتپذیری در برابر طبیعت ایران عزیزمان بوده است.
وی در ادامه با قدردانی از معلمان تاکید کرد: معلمان نقشآفرینانی هستند که با عشق و دانش، درس «انسان و محیط زیست» را از دل کتاب به جان دانشآموزان جاری میکنند و تلاش آنان در تدوین طرح درسهای نوآورانه، تربیت پژوهشگران جوان و ایجاد انگیزه در نسل آینده، سرمایهای است که آینده کشور به آن تکیه خواهد کرد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ارایه ۶۳۵ اثر در حوزههای علمی، پژوهشی و خلاقانه از سوی دانشآموزان، خطاب به آنان آورده است: شما نه تنها در مسابقهای علمی شرکت کردید بلکه در مسیر تبدیلشدن به "حافظان طبیعت ایران" گام برداشتید. بدانید که ایرانِ فردا با دستان توانای شما ساخته میشود؛ نسلی که میتواند در برابر تغییرات اقلیمی، کمآبی، آلودگی هوا و تهدیدات تنوع زیستی ایستادگی کند و راه حلهای نوین بیافریند. درس انسان و محیط زیست نقطه عطفی در نظام آموزشی کشور است. درسی که به ما میآموزد آب، خاک، هوا، انرژی، زباله، تنوع زیستی و گردشگری مسئولانه، نه صرفاً مفاهیمی در کتاب درسی، بلکه پایههای حیات و توسعه پایدار سرزمین ما هستند.
انصاری با اشاره به اینکه ما با چالشهای جدی محیط زیستی روبهرو هستیم، تصریح کرد: بحران آب، پدیدهای است که امروز مرز میان استانها و حتی نسلها را تحت تأثیر قرار داده است. آلودگی هوا سلامت میلیونها نفر از شهروندان ما را تهدید میکند. تخریب منابع طبیعی و کاهش تنوع زیستی، زنگ خطرهایی است که وضعیت آینده را به ما هشدار میدهد.
وی تاکید کرد: باور دارم که کلید عبور از این بحرانها، در دستان آموزش است. آموزش میتواند نگاهها را تغییر دهد، مسئولیتها را روشن کند و نسلهایی مسئول و توانمند برای حفاظت از ایران بیافریند. این رویداد ملی نشان داد که وقتی آموزش و پژوهش با هم پیوند میخورند، چه ظرفیتهای عظیمی شکوفا میشود. دبیران ما خلاقیت و تجربه را به میدان آوردند و دانشآموزان ما ایدهها و تلاشهای نو را عرضه کردند. این همافزایی، الگویی است که باید در سراسر کشور گسترش یابد.
معاون رییس جمهوری با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، خود را همراه و همکار نظام آموزشی کشور میداند، تصریح کرد: ما دست در دست وزارت آموزش و پرورش خواهیم گذاشت تا این حرکت بزرگ ادامه یابد، تا درس انسان و محیط زیست، نه تنها یک واحد درسی بلکه جریانی ماندگار در جان جامعه ایرانی شود.
وی تاکید کرد: حفاظت از محیط زیست، رسالتی فردی و جمعی است. هیچکس نمیتواند بیتفاوت باشد. هر تصمیم کوچک ما، هر انتخاب روزمره ما و هر اقدامی که برای صرفهجویی در مصرف آب و انرژی، کاهش زباله یا حفظ طبیعت انجام میدهیم، حلقهای در زنجیره بزرگ نجات زمین است.
انصاری در پایان پیام خود آورده است: این شور و انگیزه را به کلاسها، خانوادهها و جامعه ببرید. با هم پیمان ببندیم که برای داشتن ایران سبز و پایدار، تنها تماشاگر نباشیم، بلکه کنشگر و عامل تغییر باشیم. با افتخار اعلام میکنم که مراسم اختتامیه رویداد درس انسان و محیط زیست نه پایان، بلکه آغاز مسیری نو است؛ مسیری که با همت دبیران، خلاقیت دانشآموزان و حمایت همه نهادهای آموزشی و محیط زیستی ادامه خواهد یافت.