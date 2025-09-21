پخش زنده
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، مراسم «جشن جوانهها» ویژه دانشآموزان پایه هفتم امروز در مدارس سطح استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این آیین که با هدف آشنایی دانشآموزان با فضای مدرسه، عوامل اجرایی و کاهش اضطراب گذار از دوره ابتدایی به متوسطه اول برگزار شد، حدود ۲۵ هزار دانشآموز پایه هفتم وارد مقطع جدید شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدجواد محمدیسعید، مدیرکل آموزشوپرورش استان قم، با اشاره به آغاز سال تحصیلی برای جمعیتی بیش از ۳۱۵ هزار دانشآموز در استان، گفت: این جشن همزمان با برنامههای هفته دفاع مقدس فرصتی است برای انتقال ارزشها و تبیین اهمیت اقتدار ملی برای نسل جوان.
وی افزود: برنامههای آموزشی امسال مبتنی بر اسناد تحول و اهداف ۱۵گانه کلان طراحی شده است تا هر رده سنی متناسب با نیازهای تربیتی و آموزشی خود پیگیری شود.
رئیس اداره دوره اول متوسطه، هدف اصلی جشن جوانهها را کاهش اضطراب و افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان در ورود به محیط جدید خواند و افزود: بازدید از مدرسه، آشنایی با کلاس و حضور در برنامههای مهارتی و تیمی از جمله برنامههای روز بوده است.
مصطفی سبحیمنعم، همچنین بر تمرکز بر مهارتمحوری و مشارکت دانشآموزان در مدیریت مدرسه تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، در سخنانی بر اهمیت علم و دانش بهعنوان پایه اقتدار ملی تأکید کرد و دانشآموزان را به تلاش و دوری از حواسپرتیهای فضای مجازی فراخواند تا با دانش، آینده و قدرت کشور را رقم بزنند.