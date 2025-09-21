به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دانش آموزان دختر وپسر پس از ۳ ماه تعطیلات تابستان در جشن جوانه‌ها شرکت کردند و با نشاط و انگیزه‌ای مضاعف بر سر کلاس‌های خود حاضر شدند.

مجید درویشی، فرماندار همدان در جمع دانش آموزان دختر دبیرستان حضرت فاطمه (س) گفت: دانش آموزان دیروز همان‌هایی هستند که امروز باعث سربلندی کشور شدند واقتدار ایرانمان را رقم زدند؛ از شما دانش آموزان باانگیزه نیز انتظار می‌رود که با خلاقیت و هوش سرشار خود مسیر دانش آموزان دیروز را ادامه دهید و موجب پویایی کشور شوید.