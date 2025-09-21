در آستانه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، جشن جوانه‌ها همزمان با سراسر کشور، در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم با حضور دانش‌آموزان و جمعی از مسئولان استانی در مدرسه حاج علی اکبر حسن‌زاده اصفهانی، زنگ آغاز ماه مهر نیز نواخته شد.

در این مراسم، دانش آموزان ورود خود به پایه هفتم و نهم، دوره اول و دوم متوسطه را جشن گرفتند.

دانش‌آموزان این مدرسه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با شور و شوق، درباره آرزو‌ها و هدف‌های خود برای آینده، صحبت و بسیاری از آنها بر اهمیت تلاش، یادگیری و نقش خود در پیشرفت کشور تأکید کردند.

در کنار جشن و برنامه‌های رسمی، دانش‌آموزان هنر‌های دستی و خلاقیت‌های خود را هم در این مراسم به نمایش گذاشتند.