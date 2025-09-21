مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشور از ۹ تا ۱۸ مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فدراسیون کشتی زمان برگزاری مرحله نهایی لیگ کشتی نوجوانان کشور را اعلام کرد.

شهر ری، میزبان رشته آزاد

مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ کشتی آزاد نوجوانان کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس از ۹ تا ۱۱ مهرماه به میزبانی استان تهران و در سالن طالقانی شهر ری برگزار می‌شود.

در این مرحله ۸ تیم با هم رقابت می‌کنند تا در پایان قهرمان این دوره مشخص شود.

گروه بندی مرحله سوم لیگ نوجوانان رشته آزاد:

مازندران، پدیده کارگران تهران، همیاری تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد لرستان و البرز

شیراز، میزبان رشته فرنگی

مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه به میزبانی استان فارس و در خانه کشتی شهر شیراز برگزار می‌شود.

۸ تیم در این مرحله با هم رقابت می‌کنند تا در روز پایانی، چهره تیم قهرمان مشخص شود.

گروه بندی مرحله سوم لیگ نوجوانان رشته فرنگی:

مازندران، بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، اصفهان، فارس، شرکت دیوان راه کار چهل چشمه کردستان، خراسان رضوی، تهران (شهر ری)