به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش در این مراسم، گفت: بیش از دو هزار و پانصد دانش آموز دختر و پسر در سال تحصیلی جدید در پایه هفتم مقطع متوسطه دوره اول مشغول به تحصیل می شوند.

عباس افروخته، گفت: پیش بینی می‌شود تعداد دویست دانش آموز در این پایه به دانش آموزان اضافه شود.

او با اشاره به نام نویسی ۹ هزار و هشتصد دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی، گفت: از این تعداد دو هزار پانصد دانش آموز در دوره متوسطه اول و در حدود هزار و چهارصد دانش آموز در دوره متوسطه نظری و هزار و دویست دانش آموز هم در متوسطه فنی و حرفه‌ای و کاردانش نام نویسی کرده‌اند.

عباس افروخته، گفت: در مقطع ابتدایی نیز تاکنون پنج هزار و چهارصد و پنجاه دانش آموز نام نویسی کرده‌اند.