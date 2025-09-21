به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هفدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، با حضور گسترده دانشجویان از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، شاهد رقابت‌های فشرده و جانانه‌ای در حیطه‌های مختلف علمی بود. دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، با تکیه بر دانش عمیق، پشتکار فراوان توانستند درخشش چشمگیری از خود نشان دهند و برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی این نهاد دانشگاهی بیفزایند.

حامد حسن پور، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این افتخارآفرینی بی‌سابقه دانشجویان در هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، حاصل یک تلاش گروهی و هم‌افزایی مثال‌زدنی است. این مهم نه تنها مرهون استعداد و پشتکار فردی دانشجویان عزیز است، بلکه نتیجه حمایت‌های بخش‌های مختلف دانشگاه از جمله: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دبیران دانشجویی و سرپرستان المپیاد در مناطق مختلف دانشگاه است. هدف ما همواره شناسایی، پرورش و هدایت استعداد‌های برتر به سمت قله‌های علم و پژوهش بوده و این نتایج درخشان، گواهی بر صحت این رویکرد است. امیدواریم این موفقیت‌ها، سرآغازی برای دستاورد‌های بزرگ‌تر و مؤثرتر در اعتلای جایگاه علمی کشور باشد.

حسن پور ادامه داد: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان بازوی اجرایی دانشگاه در حمایت از استعداد‌های برتر، وظیفه خطیر شناسایی، هدایت و توانمندسازی دانشجویان مستعد را بر عهده دارد.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان درباره این دوره از المپیاد علمی دانشجویی گفت: نتایج مرحله نهایی هفدهمین دوره المپیاد‌های علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم اختتامیه این المپیاد در ۲۶ شهریور ماه اعلام شد. در مرحله نهایی این رویداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دانش، مهارت و توانمندی خود را نشان دادند.

وی افزود: این المپیاد که با هدف انگیزش، شناسایی استعداد‌ها و جهت‌دهی به فعالیت‌های علمی دانشجویان علوم پزشکی در دو مرحله به صورت انفرادی و گروهی برگزار می‌شود، معتبرترین رویداد نخبگانی دانشجویی در حوزه علوم پزشکی است.

حسن پور اسامی مدال آوران را به شرح ذیل بیان نمود: نگین علی دوست ذوقی، دانشجوی رشته داروسازی از علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، در حیطه آموزش پزشکی به مدال طلای انفرادی و رتبه اول دست یافت. در حیطه اخلاق پزشکی، تیم قدرتمند متشکل از علی کامگار، دانشجوی پزشکی از واحد بین الملل قشم، و محسن خوروش، دانشجوی پزشکی از علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، موفق به کسب مدال طلای گروهی شدند. در حیطه هنر و رسانه نیز، تیم خلاق و توانمند دانشگاه آزاد اسلامی شامل ریحانه صادقی و فرسیما زنگی آبادی، دانشجویان رشته مامایی از واحد کرمان، به همراه یزدان ملک پور، دانشجوی پزشکی از واحد کرمان، مدال طلای گروهی را به ارمغان آوردند. علی کامگار، دانشجوی پزشکی از واحد بین الملل قشم، علاوه بر طلای گروهی در حیطه اخلاق پزشکی، در همین حیطه موفق به کسب مدال نقره انفرادی شد. در حیطه همگرایی علوم پایه، تیم متشکل از الهه اوردخانی، دانشجوی پزشکی از علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، موفق به کسب مدال برنز گروهی شد. در حیطه آموزش پزشکی نیز، فاطمه ولی زاده حیدرلو، دانشجوی پزشکی از واحد تبریز، سهمی در کسب مدال برنز گروهی داشت. در حیطه هنر و رسانه، فاطمه شمس، دانشجوی پرستاری از واحد زنجان، از دیگر افتخارآفرینان بود که مدال برنز گروهی را کسب کرد. الهه اوردخانی، دانشجوی پزشکی از علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، و محسن خوروش، دانشجوی پزشکی از علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، نیز موفق به دریافت دیپلم افتخار شد.

حسن پور در پایان تصریح کرد: موفقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، یک نقطه عطف مهم در کارنامه علمی این دانشگاه محسوب می‌شود. این پیروزی‌ها نه تنها نشان‌دهنده توانمندی فردی دانشجویان، بلکه بیانگر اثربخشی سیاست‌گذاری‌های کلان دانشگاه در زمینه ارتقاء کیفیت آموزش و حمایت از پژوهش است. دانشگاه آزاد اسلامی با تکیه بر سابقه درخشان خود و با نگاهی رو به آینده، همواره در تلاش است تا محیطی پویا و خلاق برای تربیت نسل‌های آینده پژوهشگران و متخصصان علوم پزشکی فراهم آورد. امید است با تداوم این مسیر و با اتکا به پتانسیل عظیم دانشجویان و اعضای هیئت علمی، شاهد درخشش‌های چشمگیرتر و افتخارات بزرگتر در عرصه‌های علمی ملی و بین‌المللی باشیم.