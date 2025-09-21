کمیته اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با نگاه کارشناسی دقیق، توانست ذخایر معدن جانجا را پس از رد اولیه مشاور طرح، به کشفی مهم تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر اکتشاف ایمیدرو در جلسه کمیته راهبری اکتشاف استان‌های آذربایجان غربی و یزد اظهار داشت: جلسات این کمیته هر ۱۵ روز یکبار با حضور مشاوران خبره اکتشافی برگزار می‌شود تا نتایج عملیات شرکت‌های مهندسان مشاور را بررسی و مسیر ادامه یا اتمام فعالیت‌های اکتشافی در محدوده‌های پروانه‌دار مشخص شود.

وی افزود: مشاوران ایمیدرو با دید کارشناسی بی‌طرفانه، نتایج ارائه شده را تایید یا رد می‌کنند و نمونه بارز موفقیت این روش کشف ذخایر صدها میلیون تنی در معدن جانجا است که برخلاف نظر اولیه مشاور طرح مبنی بر عدم وجود ذخیره بود.

فتاحی ادامه داد: در جلسه اخیر، یک محدوده در استان آذربایجان غربی و دو محدوده در استان یزد با رهنمودها و توصیه‌های مشاوران اکتشافی ایمیدرو در دستور کار اکتشافات هدفمند قرار گرفت.