مهاباد چهره‌ای تازه به خود گرفته و آماده است تا با آغوشی گرم، از دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید استقبال کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با فرا رسیدن فصل بازگشایی مدارس، مجموعه‌ای از اقدامات گسترده در سطح شهر و مدارس اجرا شده تا محیطی پاک، زیبا و آماده برای استقبال از دانش‌آموزان فراهم شود. از زیباسازی و تنظیف معابر گرفته تا شست‌وشوی حیاط مدارس، تلاش شده تا چهره‌ای متفاوت و دلنشین به شهر داده شود.

خط‌کشی‌های تازه برای عبور و مرور عابران پیاده به منظور افزایش ایمنی دانش‌آموزان انجام شده و نصب بنر‌های تبریک سال تحصیلی جدید در بیلبورد‌های سطح شهر، فضای مناسبی برای ایجاد شور و نشاط در آغاز سال تحصیلی فراهم کرده است.