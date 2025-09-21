امروز با پیگیری رئیس کل دادگستری و کمک خیرین و ستاد دیه، پدر دانش اموز گرگانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی زندانی بود، آزاد شد تا در آستانه سال تحصیلی جدید در کنار فرزندانش باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ ابوالفضل دانش آموز گرگانی چند روز پیش در حاشیه مراسم جشن‌همدلی که برای فرزندان تحت پوشش انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان گرگان، برگزار شد، از رئیس کل دادگستری گلستان برای کمک به آزادی پدرش درخواست کمک کرد و رئیس کل دادگستری گلستان به این دانش آموز قول داد تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، بستر آزادی پدر این کودک را فراهم کند.

پس از پیگیری‌های ویژه رئیس کل دادگستری گلستان بدهی پدر ابوالفضل به طور کامل به صورت بلاعوض پرداخت و امروز از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت.

حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پدر ابوالفضل یکصد و هفتادمین محکوم مالی استان است که از ابتدای امسال تاکنون با کمک خیرین و ستاد دیه و همچنین گذشت بزرگوارانه شاکیان، آزاد شد.

حیدر آسیابی افزود: بخشی از بدهی این محکومان که در مجموع ۵۴۸ میلیارد تومان بود، با گذشت بزرگوارانه شاکیان بخشیده شد و بقیه بدهی نیز از طریق آورده خود محکومان، کمک‌های ستاد دیه و خیران، پرداخت تسهیلات و تقسیط تامین شد.