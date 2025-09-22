به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یکی از نوشیدنی‌های پر طرفدار بر سر سفره خانواده ایرانی نوشابه است که از آب، شکر، طعم دهنده، اسید کربنیک، اسید فسفریک، افزودنی ها، رنگ دهنده و مواد نگهدارنده تشکیل شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که ایران مقام اول را برای مصرف نوشابه در دنیا دارد چرا که سرانه مصرف نوشابه در دنیا حدود تا ۱۰ تا ۱۲ لیتر، اما در ایران بیش از ۴۰ لیتر است.

این نوشیدنی محبوب و پر مصرف عوارض زیادی نیز دارد که ممکن است رنگ آن نیز در عوارض ایجاد کننده، تاثیرگذار باشد.

از نوشابه‌های مشکی به علت اسیدیته بالا برای پاک کنندگی جرم و کثیفی (مخصوصا تمیز نمودن چربی روغن ماشین در تعمیرگاه ها) استفاده می‌شود و وقتی این ماده وارد معده می‌شود معده در ترشح اسید خود تنبل می‌کند و اگر دیگر با غذا نوشابه میل نشود در سیستم گوارشی اختلال ایجاد می‌شود.

رنگ مشکی نوشابه‌های مشکی به علت حرارت زیاد قند و تبدیل آن به رنگ (کارامل) است، اما رنگ زرد نوشابه‌های زرد به علت رنگ دهنده‌های مصنوعی اضافه شده به نوشابه است که موجب ایجاد سرطان‌های مختلف می‌شود؛ و این یعنی هر کدام از رنگ‌های نوشابه به شکلی مضر بوده و عوارض دارند و نمیتوان گفت یکی بهتر از دیگری است.

مضرات نوشابه‌ها

مصرف نوشابه یکی از عوامل موثر در سوء تغذیه است پس بهتر است به جای نوشابه آب، میوه و آبمیوه را جایگزین کرد تا دچار کمبود‌های ویتامینی و مضراتی که در زیر آورده‌ایم، نشوید.

ضرر اسید فسفریک موجود در نوشابه‌ها

اختلال در گوارش غذا

اسیدی شدن خون

ورود کلسیم از استخوان‌ها به خون

دفع کلسیم

پوکی استخوان

فشار به کلیه‌ها

ایجاد سنگ کلیه

بهم خوردن تعادل فسفر کلسیم بدن

ضرر کافئین موجود در نوشابه

تپش قلب

تحریک سیستم عصبی مرکزی

ایجاد حس وابستگی

ضرر گاز کربنیک موجود در نوشابه

عدم جذب کلسیم

ریفلاکس شدید سیستم گوارشی

از بین رفتن مینای دندان

ضرر آب گازدار تشکیل دهنده نوشابه

ایجاد مشکلات گوارشی

ضرر قند بالای موجود در نوشابه

افزایش قندخون

ابتلا دیابت

ابتلا به چاقی

ضرر رنگ‌های خوراکی موجود در نوشابه

رنگ مصنوعی مورد استفاده برای تبدیل رنگ آن به قهوه‌ای تیره یِ دوست داشتنیِ نوشابه‌ها ماده‌ی شیمیایی مضری به نام ۴-متیل ایمیدازول که می‌تواند باعث سرطان شود.

کدام نوشابه اولویت مصرف دارد؟

ضرر تمام نوشابه‌ها یکسان است و تفاوت رنگ آنها سبب نمی‌شود که یکی از آنها به دیگری ارجحیت داشته باشد، اما برخی اعتقاد دارند نوشابه‌های سفید (به دلیل نداشتن رنگدانه ها)، سپس مشکی (با داشتن کارامل تقریبا بی ضکی از آنها رر) و در نهایت زرد (به دلیل رنگ دهنده‌های مصنوعی) به ترتیب در وضعیت بهتری نسبت به هم قرار دارند.

آیا نوشابه سیاه اعتیاد آور است؟

کولا حاوی کافئین، تئوبرومین و درصدی تانن است و نام گیاهی است که با استفاده از پودر دانه‌های آن، نوشابه‌های سیاه غیرالکلی درست می‌کنند، این پودر طعم دهنده بوده و رنگ قرمز قهوه‌ای دارد وبه علت ترکیبات تاننی ضداسهال است.

کافئین اثرات محرک دارد و مانندچای و قهوه رفع خستگی می‌کند و موجب افزایش نیرو شده و از خواب آلودگی جلوگیری می‌کند. نوشابه سیاه مدر است و با تحریک دستگاه گوارش به هضم بهتر غذا کمک می‌کند. در کل مصرف نوشابه حال انسان را خوش می‌کند، اما، چون مقدارکافئین موجود در نوشابه کم است اعتیادآوری ضعیفی دارد.

ضرر نوشابه‌های گازوئیلی!

از هر سوخت فسیلی می‌توان گازکربنیک نوشابه را تهیه کرد و یکی از راه‌های تهیه این گاز از طریق سوزاندن گازوئیل است. دود ناخالص را تصفیه می‌کنند تا آلاینده‌ها و مواد زاید آن را جدا نمایند سپس آن را به صورت بی بو و بی رنگ و تحت فشار داخل کپسول کرده و به کارخانه‌های نوشابه وارد می‌کنند.

نوشابه بدون قند هم خطرناک است

برخی افراد به دلیل بدون کالری و قند بودن نوشابه‌های رژیمی سراغ آنها می‌روند شاید این نوشابه‌ها باعث اضافه وزنتان نشوند، اما حاوی شیرین کننده مصنوعی به نام آسپارتام هستند که مصرف طولانی مدت آن سرطان زا است. نوشابه‌های رژیمی برای افراد دیابتی نیز توصیه نمی‌شود، زیرا باعث افزایش قند خون و تهدید سلامت بیمارمی شود.