به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس، هزار و ۲۶ برنامه در قالب ۷۰ عنوان در شهرستانهای مختلف استان برگزار میشود که ۱۰۵ برنامه آن شاخص است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان امروز در نشست با خبرنگاران رسانههای کردستان گفت: ۱۰۵ برنامه شاخص در این هفته برگزار میشود که ۱۲ مورد آن در شهرستان سنندج خواهد بود.
از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر به عنوان هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.
سردار رضایی افزود از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس میتوان به زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، برگزاری یادوارههای محلی شهدا، اعزام گروههای جهادی، نمایشگاههای فرهنگی و افتتاح خانه محروم در راستای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان اشاره کرد.
سردار رضایی با اشاره به ابعاد فرهنگی هفته دفاع مقدس، گفت: روزهای این هفته با عناوین مختلفی همچون پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، جوانان و علم و پژوهش، زنان و خانواده، دفاع همهجانبه و پشتیبانی مردمی، نیروهای مسلح و بسیجیان، ولایتمداری و دشمنشناسی و همچنین فرماندهان و حماسهآفرینان نامگذاری شده است.