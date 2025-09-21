هشتاد واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهر مهاجران تا ماه آینده تحویل متقاضیان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قرارگاه ملی مسکن با حضور متقاضیان در معاونت عمرانی استانداری مرکزی برگزار و آخرین تصمیمها برای خانه دار شدن آنان انجام شد.
معاون امور عمرانی استانداری مرکزی با بیان این خبر در مصاحبهای افزود: از سویی برخی متقاضیان نسبت به افزایش تسهیلات رغبتی ندارند و از سوی دیگر برخی آماده پرداخت مبالغ مورد نیاز هستند که باید با فازبندی واحدها متقاضیانی که خوش حساب هستند خانه دار شوند.
قدرت الله ابک گفت: پیمانکار ۲۰۰ واحدی ستاد اجرایی فرمان امام، عملیات اجرایی را در پروژه شهرجدید مهاجران به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسانده و نمیتوان قرارداد پیمانکار را فسخ کرد، بنابراین باید نسبت به تعهدات عمل کند.
ابک افزود: بلوکهای ۲۰۰ واحدی در شهر جدید مهاجران و همچنین واحدهای در مرحله پایان در شهر جدید امیرکبیر به افرادی که به موقع پرداختی داشته باشند تا پایان سال ارائه میشود.