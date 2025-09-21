به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قرارگاه ملی مسکن با حضور متقاضیان در معاونت عمرانی استانداری مرکزی برگزار و آخرین تصمیم‌ها برای خانه دار شدن آنان انجام شد.

معاون امور عمرانی استانداری مرکزی با بیان این خبر در مصاحبه‌ای افزود: از سویی برخی متقاضیان نسبت به افزایش تسهیلات رغبتی ندارند و از سوی دیگر برخی آماده پرداخت مبالغ مورد نیاز هستند که باید با فازبندی واحد‌ها متقاضیانی که خوش حساب هستند خانه دار شوند.

قدرت الله ابک گفت: پیمانکار ۲۰۰ واحدی ستاد اجرایی فرمان امام، عملیات اجرایی را در پروژه شهرجدید مهاجران به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسانده و نمی‌توان قرارداد پیمانکار را فسخ کرد، بنابراین باید نسبت به تعهدات عمل کند.

ابک افزود: بلوک‌های ۲۰۰ واحدی در شهر جدید مهاجران و همچنین واحد‌های در مرحله پایان در شهر جدید امیرکبیر به افرادی که به موقع پرداختی داشته باشند تا پایان سال ارائه می‌شود.