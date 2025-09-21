ارسال ۶۰ تن اقلام امدادی هلالاحمر برای سیلزدگان پاکستان
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر، از ارسال محموله اقلام امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای سیلزدگان کشور پاکستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، بابک محمودی با بیان اینکه ارسال کمکهای انساندوستانه یکی از مأموریتهای اصلی هلالاحمر است افزود: این اقلام متناسب با نیازهای اولیه آسیبدیدگان سیل در پاکستان آمادهسازی و با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط بارگیری و ارسال میشود.
وی بیان کرد: در این مرحله از کمکرسانی، در مجموع ۶۰ تن اقلام ضروری شامل ۲۵ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم پتو، ۲۷ هزار و ۷۸۰ کیلوگرم برنج، ۲ هزار و ۸۴۰ بسته چای به وزن ۱۴۲۰ کیلوگرم و ۴۲۶ کارتن البسه به وزن ۲۶۰۰ کیلوگرم برای مردم آسیبدیده ارسال شده است.
بابک محمودی درخاتمه تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ارسال اقلام زیستی و غذایی، آمادگی دارد در صورت نیاز نسبت به اعزام تیمهای امدادی و عملیاتی به مناطق سیلزده نیز اقدام کند.