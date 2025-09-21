به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در رده نونهالان، مجتبی صادقی، پرهام سعادت رضایی، محسن باقری، محمد صدیق، علیرضا شریفی و امیر مهدی صالحی موفق به کسب عناوین برتر شدند.

در رده نوجوانان، محمد جواد شراهی، سید پرهام حسینی، سهیل صمدی، ابوالفضل رستمی، امیر حسام بیات و پویا حسنی به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در رده جوانان نیز محمد سعید محمدی، امیر علی دنیوی، محمد حسن فلاح و امیرمحمد سلمانی عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.