معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد که تحریم‌ها، چه قبل و چه بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک)، هیچ تاثیر جدیدی بر صنعت هوانوردی ایران ندارد و سختی‌ها همچنان پابرجا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که فعال شدن مکانیسم ماشه، تاثیری بر روند تحریم‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران نداشته و این صنعت همچنان با چالش‌های پیشین، خصوصاً در زمینه تامین قطعات، دست و پنجه نرم می‌کند.

وی با اشاره به دشواری‌های تامین قطعات به دلیل تحریم‌ها، گفت که شرکت‌های هواپیمایی همچنان ناگزیر به استفاده از روش‌های جایگزین برای رفع این نیازها هستند.

صانعی با ارائه آماری از ورود ۲۲ تا ۲۳ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور در دولت چهاردهم، این روند را نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته توصیف کرد. با این حال، او همزمان به خروج تعدادی هواپیما از ناوگان اشاره کرد که بخشی از آن به دلیل فرسودگی و مشکلات عملیاتی بوده است.

وی همچنین به تغییر رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها اشاره کرد و توضیح داد که این کشور به جای اتکا به مستندات حقوقی، اکنون با رویکرد “رفتارشناسی” عمل می‌کند؛ به این معنی که در صورت تشخیص الگوی مشابه با روش‌های قبلی، مسیرها بدون نیاز به مستندات رسمی مسدود خواهند شد.

این تغییر، چالش‌های جدیدی را برای دور زدن تحریم‌ها و تامین قطعات هواپیما ایجاد کرده است.