تیم مهاباد در مسابقات ووشو آذربایجان غربی به میزبانی میاندوآب، با کسب ۲۱ مدال در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان، قهرمان این دوره از مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات انتخابی ووشو استان آذربایجان‌غربی در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در بخش ساندای آقایان با حضور ۱۸۰ ورزشکار از ۱۶ تیم به میزبانی شهرستان میاندوآب برگزار شد.

تیم مهاباد به سرپرستی لقمان ذاکریان و مربیگری سیدسهراب هاشمی و کمال رسولی با کسب ۸ مدال طلا، ۶ نقره و ۷ برنز، با اقتدار عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

در رده جوانان، آرتین ایزدپناه و کومار محمودی موفق به کسب مدال طلا شدند. طاهر محمد بزانه و مهدی محمودی آذر هر دو به مدال نقره دست یافتند و آژوان شریفی‌وند، ماهان پابرجا، مانی عزیزفر و سید دانیال سیادتی نیز مدال‌های برنز را کسب کردند.

در رده نوجوانان، کژوان قاسمی، آردین محمدپور، آرژین محمدپور و دیان برنا با کسب مدال طلا خوش درخشیدند. رئوف عبدالهی و احسان رهبری صاحب مدال نقره شدند و کسری حاجی و سبحان یوسفی نیز مدال برنز گرفتند.

در رده نونهالان، محمد هرمزیاری و محمد پیشوا قاسمی به مدال طلا دست یافتند. آرسان احمدی و کارو چوکلی مدال نقره کسب کردند و سید کیان سید صالحی مدال برنز را به گردن آویخت.

همچنین داوران مهابادی شامل رحمان عبدالهی، کیوان کریمی، منصور پردل، لقمان ذاکریان، عزیز محمدپور، سیاوش محمدی، سیروان نجاری، سیاوش صالح‌زاده و سروش عبدالهی در بخش آقایان و سیمین دادراست، عسل دهستانی و مینا تالانه در بخش خانم‌ها به قضاوت این رقابت‌ها پرداختند.