به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: جشن شکوفه‌ها برای کلاس اولی‌ها، جشن جوانه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم، جشن غنچه‌ها برای پیش‌دبستانی‌ها، جشن فرشته‌ها برای نخستین بار ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، غبارروبی مزار شهدا و اجرای ویژه‌برنامه نوروز دانش با همکاری صدا و سیما از برنامه‌های آغاز سال تحصیلی جدید در استان است.

مرتضوی با بیان اینکه افزایش سرانه فضای آموزشی از سیاست‌های جدی آموزش و پرورش استان است، گفت: هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ طرح آموزشی در دست اقدام است که ۵۸ طرح آن تا مهر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی کمبود فضای آموزشی در بیرجند را یادآور شد و گفت: در مناطق حاشیه‌ای، تعداد مدارس و کلاس‌های کانکسی محدود است و تبدیل آن‌ها به ساختمان در مناطقی با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز مقرون به‌صرفه نیست.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از توزیع شیر رایگان از مهر خبر داد و افزود: با تدبیر رئیس‌جمهور، هماهنگی‌های لازم برای تأمین اعتبار صورت گرفته و هیچ هزینه‌ای از خانواده‌ها دریافت نخواهد شد.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی نیز گفت: ۱۰۰ درصد نیروهای پلیس راهور برای تسهیل عبور و مرور و تأمین ایمنی دانش‌آموزان در ماه مهر به حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند.

سرهنگ خسروی افزود: ۳۰۰ نقطه در استان تحت پوشش نیروهای پلیس قرار دارد و از تجهیزات ترافیکی، ظرفیت پلیس مدرسه و آموزش‌های مجازی برای ارتقای فرهنگ ترافیک استفاده خواهد شد.

وی گفت: سال گذشته چهار دانش‌آموز خارج از مدرسه و در اثر سانحه رانندگی جان باختند؛ بنابراین خانواده‌ها باید مراقبت بیشتری داشته باشند.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی با اشاره به کاهش استفاده از سرویس مدارس افزود: ۵۵۰ راننده در بیرجند ثبت‌نام کرده‌اند و شهرداری بر سلامت خودروها و صلاحیت رانندگان نظارت دارد و رانندگان نیز در ساعات اوج ترافیک با تغییر زمان حرکت، از ازدحام جلوگیری کنند.

سرهنگ خسروی گفت: مسیرهای عبور دانش‌آموزان شناسایی شده و آموزش‌های لازم ارائه شده است؛ از دانش‌آموزان نیز خواسته می‌شود از پل‌های هوایی و خطوط عابر پیاده برای عبور ایمن استفاده کنند.