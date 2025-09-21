نمایشگاه عکس قابهای بیزمان در خرمآباد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اعلام کرد: چهارمین نمایشگاه انفرادی عکس عزیز بابانژاد عکاس و مستندساز لرستانی با عنوان «قابهای بیزمان» در نگارخانه شهید هژبر خرمآباد افتتاح شد.
در این نمایشگاه ۳۰ عکس در قالب اجتماعی تا سوم مهر ماه صبح و عصر در معرض بازدید علاقهمندان قرار گرفته است.
