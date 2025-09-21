پخش زنده
امروز: -
معاون سازمان حج از همۀ دارندگان فیش عمره برای ثبتنام و تشرف به سرزمین وحی در سال جاری دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رضایی معاون سازمان حج و زیارت گفت: ظرفیتسازی خوبی برای دوره جاری تدارک دیده شده است و دارندگان فیش حج میتوانند به سفر ۱۰ روز عمره بروند.
رضایی اضافه کرد: با تدابیر اتخاذشده هزینه تمامشده سفر زیارتی عمره در دوره جاری مناسب است و ظرفیتسازی خوبی انجام شده است، دارندگان اسناد ثبتنامی عمره میتوانند با مبلغ ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان سفری ۱۰ روزه به سرزمین وحی داشته باشند.
وی با اشاره به استقبال خوب زوجهای جوان از امکان ایجادشده در سازمان حج و زیارت برای تشرف به عمره، گفت: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از هموطنان با استفاده از این فرصت، بدون نیاز به تهیه فیش و خارج از نوبت ثبتنام عمره را انجام دادهاند و همچنان این فرصت تا پایان سال جاری برای علاقمندان وجود دارد.
رضایی ادامه داد: زوجهای جوان از استانهای تهران، خوزستان و کرمانشاه در صدر پرتقاضاترین مناطق کشور برای این سفر بودهاند.
معاون سازمان حج و زیارت اضافه کرد: همۀ ودیعهگذاران عمره میتوانند از طریق پنجره واحد سازمان حج وزیارت به نشانی my.haj.ir برای ثبتنام در کاروانهای عمره اقدام کنند.