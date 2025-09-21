پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم گفت: امسال ۲۲۰۰ برنامه در ۳۲ محور با شعار ما فاتحان قلهایم همزمان با سراسر کشور در استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، منوچهر ذوالفقاری، امروز در نشست خبری گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس در سالن جلسات باغ موزه دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی نقش آفرینان دفاع مقدس ۸ ساله را از مهمترین اهداف برنامههای این هفته دانست.
وی از اجرای برنامههای امسال با رویکرد دفاع مقدس ۱۲ روزه و توجه ویژه به نوجوانان و جوانان به عنوان سرمایههای آینده کشور خبر داد و افزود: رژه نیروهای مسلح، عطرافشانی و غبارروبی گلزارهای شهدا در شهر و روستا، دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه، همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و حضور نیروهای مسلح در نماز جمعه از جمله برنامههای هفته دفاع مقدس استان است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همچنین برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس، اجرای برنامههای فرهنگی و هنری شامل تئاترهای خیابانی، نمایشگاه عکس و نقاشی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و تولید محتواهای رسانهای در فضای مجازی را از دیگر برنامههای این هفته برشمرد.
ذوالفقاری افزود: مراسم شبهای شیدایی در محل کوه خضر نبی و یادمان شهدای گمنام پردیسان، اجرای برنامههای زنگ هفته دفاع مقدس و خاطره گویی یادگاران دوران دفاع مقدس در مدارس و دانشگاهها هم در این هفته برگزار خواهد شد.
وی همچنین از رونمایی جلد اول دانشنامه دفاع مقدس استان در محضر مقام معظم رهبری و کنگره شعر ملی دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس خبر داد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، پرداختن به نقش قشرهای مختلف جامعه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه از جمله روحانیان، بانوان، اصناف، بازاریان، عشایر و روستائیان را محور برنامههای امسال دانست.
ذوالفقاری با اشاره به نامگذاری ششم مهرماه به عنوان روز سید حسن نصرالله با شعار "راه نصرالله، راه خدا" گفت: برنامههای هفته دفاع مقدس از فردا سی و یکم شهریورماه همزمان با سراسر کشور در قم آغاز خواهد شد.