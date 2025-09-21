پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان گفت: کاوشهای باستانشناسی در تپه فلکالافلاک خرمآباد با همکاری سپاه پاسداران آغاز شد. هدف از این کاوشها، انتشار مطالعات علمی و تکمیل پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، عطا حسنپور با اشاره به اینکه تپه فلکالافلاک به دلیل گستردگی کاوشهای باستانشناسی از پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد بازمانده است، گفت: یونسکو ثبت جهانی این اثر را مشروط به تکمیل کاوشها و انتشار مطالعات علمی کرده است.
وی درباره وضعیت دره خرمآباد پس از ثبت جهانی اظهار کرد: در حال حاضر، فعالیتهایی در زمینه زیرساختها و مسیرهای دسترسی به غارهای ثبت جهانی شده در حال انجام است و تکمیل موزه باستانشناسی فلکالافلاک نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان با بیان اینکه کاوشهای باستانشناسی در تپه فلکالافلاک آغاز شده است، تصریح کرد: یونسکو پیشتر اعلام کرده بود که تپه فلکالافلاک ظرفیت های لازم برای ثبت جهانی را دارد، اما باید با تداوم کاوشها و انتشار گزارشها در نشریات علمی معتبر، ارزشهای آن اثبات شود.
حسنپور با اشاره به همکاری سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در این طرح گفت: «مجموعه فلکالافلاک در محدوده سپاه قرار دارد و با کمک و همراهی این نهاد بویژه فرمانده سپاه استان سردار باقری، تیم باستانشناسی در تپه مستقر شده است.
وی گفت: این کاوشها به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت و نتایج آن پس از تکمیل، در نشریات معتبر علمی منتشر و به یونسکو ارسال خواهد شد.