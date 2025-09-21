معاون راهبردی قوه قضائیه بر اصلاح قاعده ها، بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های فساد زا تاکید کرد.

تاکید بر اصلاح قاعده ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فسادزا

تاکید بر اصلاح قاعده ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های فسادزا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه در اجلاسیه دو روزه آموزشی تخصصی شفافیت و رفع موقعیت تعارض منافع در سازمان بازرسی کل کشور گفت:در قوه قضاییه پیمایش‌هایی با هدف بررسی افکار عمومی انجام می‌شود و بر اساس این نظرسنجی‌ها مبارزه با فساد مهم‌ترین خواسته و مطالبه مردم از دستگاه قضایی است.

معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: در این زمینه ابتدا با مفسدین و در سطح بالاتر با زمینه‌ها و بستر‌های فساد مبارزه می‌شود. تاکید مقام معظم رهبری نیز همواره بر شناسایی بستر‌های فساد و رفع این بستر‌ها و گلوگاه‌هاست.

صاحبکار گفت: در این زمینه راهکار‌هایی وجود دارد که در سطح دنیا نیز مطرح است. یکی از مهمترین این موارد موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع است. در نظام اسلامی نیز ایجاد این شفافیت و شناسایی و مقابله با این گلوگاه‌های فساد به عنوان یکی از وظایف سازمان بازرسی مطرح شده است.

وی افزود: یکی از مهمترین موارد برای افزایش این شفافیت این است که سرمایه‌های اجتماعی نظام را تبیین کنیم. اهمیت حفظ سرمایه‌های اجتماعی به این دلیل است که در جنگ ۱۲ روزه اخیر دشمن به قدرت مردم و اتحاد و همدلی آنها توجه نکرده بود و همین امر موجب برتری ایران در این جنگ شد. رفتار‌هایی که مردم در این جنگ بروز دادند از نگاه بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی قابل تحلیل نبود

معاون راهبردی قوه قضاییه گفت : یکی از اقدامات بسیار خوب سازمان بازرسی در زمینه شفافیت، آموزش مدیران حقوق و قوانین است. یعنی به مدیرانی که به سازمانی وارد شدند، قوانین مهم و شاخص آن سازمان را آموزش می‌دهند تا عملکرد مدیر مربوطه بهبود یابد.

صاحبکار افزود: هفته گذشته دستورالعملی از سوی ریاست قوه قضاییه در زمینه حمایت از گزارشگران فساد و پرداخت پاداش آنان ابلاغ شد که این امر در زمینه افزایش شفافیت و حمایت از گزارشگران فساد بسیار موثر است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق و صریح قانون در کاهش فساد، گفت: در شرایط کنونی انجام فساد بسیار سخت‌تر و دشوارتر شده است چرا که زیرساخت‌های بسیاری در حوزه مقابله با فساد در کشور ایجاد شده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه افزود: بسیاری از قوانین برای اینکه با موفقیت مواجه شوند و نتایج مطلوبی داشته باشند باید مورد بحث، بررسی و مطالعه قرار گیرند و اساتید و صاحب نظران در رابطه با این قوانین بحث و مدل‌های مختلفی برای اجرای آن ارائه کنند. این همایش می‌تواند اجرای قوانین در حوزه شفافیت را از روی کاغذ به میدان عمل وارد کند تا مبارزه با فساد در اندیشه و باور همه ما نهادینه شود.

اجلاسیه شفافیت در زمینه سند تحول و تعالی قوه قضاییه با حضور ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه و جمعی از مدیران دستگاه‌ه‌های اجرایی، اساتید، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در سالن همایش‌های غدیر سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.